03.07.2019 15:31
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Portakal bahçesinde temizlik yaparken kenevir buldular

Portakal bahçesinde temizlik yaparken kenevir buldular

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye ekipleri, bahçe temizliği yaparken toprağa dikili vaziyette Hint keneviri bularak polise ihbar ettiler.

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye ekipleri, bahçe temizliği yaparken toprağa dikili vaziyette Hint keneviri bularak polise ihbar ettiler.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Kozan Belediyesine ait portakal bahçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması yaparken, şüphelendikleri bitkilerin Hint keneviri olduğunu düşünerek polise ihbar ettiler. Polis olay yerine gelerek inceleme yaptı. Hint keneviri olduğunu tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri ekipleri tarafından Hint kenevirleri sökülerek incelenmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi. Polis, kenevirleri eken şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. - ADANA
Kaynak: İHA
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