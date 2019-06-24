24.06.2019 21:27
Haberler » Güncel » Haber

Portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu

Portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir portakal bahçesine baskın yapan jandarma ekipleri, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir portakal bahçesine baskın yapan jandarma ekipleri, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.
Arslanlı Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı alan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir portakal bahçesine operasyon düzenledi. Bahçede arama yapan ekipler, 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirdi. Hint kenevirlerini ekip, satışını yaptığı öne sürülen A.Ö. ve H.H., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının sürdüğü bildirildi.


- Adana
Kaynak: DHA
Adana , Kozan , Jandarma , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
22:02 YALOVA Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu
22:02 KAYIP ÇOBANI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
22:02 SPOR Görme Engelliler Futbol Milli Takımı'nda hedef 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
22:02 ANTALYA Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu
21:56 Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla ilgili dönemin bakanına soruşturma
21:55 Fikret Orman: "Bütçelerimizi aşağıya çekmemiz lazım"
21:55 Gümüşhane'de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı