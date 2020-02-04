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Portakal hırsızları jandarmanın dikkati sonucu yakalandı

Mersin'de bir bahçeden 800 kilo portakal çalan şüpheliler, devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı.

04.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:29Portakal hırsızları jandarmanın dikkati sonucu yakalandı
'de bir bahçeden 800 kilo portakal çalan şüpheliler, devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçesi Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, aşırı derecede yüklü olmasından şüphelendiği bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta çuvallar içerisinde yüklü miktarda portakal olduğunu fark eden ekipler, otomobilde bulunan 3 şüpheliyi, çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Şüpheliler yapılan sorgusunda, portakalları sahibini bilmedikleri bir bahçeden çaldıklarını itirafe ettiler.

Çalıntı 800 kilo portakal, jandarma ekiplerince tespit edilen bahçe sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Akdeniz, Mersin, Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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