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Portakal kabuğundaki uyuşturucuya 1 tutuklama

MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüphelinin üzerinde portakal kabukları içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

08.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:49
Portakal kabuğundaki uyuşturucuya 1 tutuklama

MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüphelinin üzerinde portakal kabukları içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Polis , takibe aldığı adı açıklanmayan şüphelinin aracını durdurup, arama yaptı. Şüphelinin üzerinde portakal kabukları içine gizlenmiş 47 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Portakal kabuğundaki uyuşturucuya 1 tutuklama - Haberler

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