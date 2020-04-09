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Portakaldan yaptığı maske ile türkü söyleyerek Taksim'de yürüdü

Portakaldan yaptığı maske ile türkü söyleyerek Taksim'de yürüdü Korona virüse karşı portakal kabuğundan yaptığı maske ile önlem alan bir vatandaş türkü söyleyerek Taksim Meydanı'nda dolaşması ilginç görüntüler oluşturdu.

09.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:51
Portakaldan yaptığı maske ile türkü söyleyerek Taksim 'de yürüdü
İSTANBUL - Korona virüse karşı portakal kabuğundan yaptığı maske ile önlem alan bir vatandaş türkü söyleyerek Taksim Meydanı'nda dolaşması ilginç görüntüler oluşturdu.
Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı vatandaşların maskeyle dışarı çıktığı görüntüler artık normalleşti. Ancak bazı vatandaşların ise kendilerine has yöntemlerle korona virüsten korunmaya çalışması renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Taksim Meydanı'nda ise bir vatandaşın aldığı önlem ilginç bir görüntü oluşturdu. 1 aydır ücretsiz izinde ve evde olduğunu söyleyen 37 yaşındaki Ahmet Cemil isimli bir kişi, canının sıkıldığını söyleyerek portakal kabuğundan yaptığı maske ile meydanda görüntülendi. Türkü söyleyerek meydanda dolaşan Cemil'in organik maskesi ise görenleri şaşkına çevirdi.
"Bu maskeden virüs geçmez"
Önce sağlık ve vitamin diyen Ahmet Cemil, "Virüs dolayısıyla iş yok. Evde de sıkıldım. Mecbur kendimizi korunmak zorundayız. Önce sağlık ve vitamin. Bu maskeden virüs geçmez. Vitamini kabuğunda. Temizlik işçisiyim. Buraya da gezmeye geldim. Maske aslında alacaktım. Ama baktım dışarı da yasak var, mecbur bunu kullandım" ifadelerini kullandı. Portakaldan yaptığı maske ile türkü söyleyerek Taksim’de yürüdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Cemil, Taksim, Genel
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