Portekiz Basını, Bruma'nın Galatasaray'a Geri Döneceğini Yazdı

Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Alman basını Galatasaray'ın Kenan Karaman'ı gündemine aldığını ileri sürmüştü. Dün de Portekiz'den Bruma iddiası ortaya atıldı. Portekiz basınına yansıyan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Leipzig Teknik Direktörü Ralf Rangnick ile yıldızı bir türlü barışmayan eski yıldızı Armindo Bruma için nabız yoklamaya başladı.

TERİM BİZZAT ARAYIP SORDU

Haberin içeriğinde teknik direktör Fatih Terim'in eski öğrencisini bizzat aradığı ve halini hatırını sorarak "Yeniden benimle çalışır mısın?" dediği bilgisine yer verildi. 2017 yazında 14 milyon 250 bin euro bonservis bedeliyle Alman ekibine satılan Bruma, bu sezon başında Ralf'in takımın başına gelmesiyle birlikte formayı unuttu. Rotasyonda kullanılan Bruma'nın da ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

(Güneş)