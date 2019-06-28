Portekiz basını duyurdu: Ze Luis, Fenerbahçe'ye çok yakın

Spartak Moskova 'da forma giyen Ze Luis'in rotasında Türkiye 'nin olduğu ileri sürüldü.

Portekiz 'de yayınlanan A Bola Gazetesi, 28 yaşındaki forvet oyuncusu ile ilgili haberlere yer verirken, "Ze Luis için Porto ile birlikte birçok kulüp devreye girdi. Ancak Ze Luis, Türkiye'ye gidecek gibi görünüyor. Hem Fenerbahçe , hem Galatasaray bu oyuncuyu istese de Sarı-Lacivertliler transfere çok yakın" yorumları yapıldı.

Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan forvet oyuncusunun bonservisi için 12 milyon euro istediği belirtilen haberde, Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta içinde bu transferden sonuç alabileceği vurgulandı. Yeşil Burun Adalı oyuncu geçen sezon takımıyla çıktığı 36 maçta fileleri 14 kez sarsarken 4 de asist kaydetmişti.

Oyuncu 2015 senesinde 6,5 milyon euro karşılığında Braga'dan Spartak Moskova'ya transfer olmuştu.