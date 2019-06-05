Portekiz basını, Fejsa'nın Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Befica'nın orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Fenerabhçe, Ljubomir Fejsa transferini gelecek hafta açıklayacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Haberde; Sırbistan'ın Litvanya ile yapacağı maç sonrasında 30 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a geleceği ve resmi imzaların atacağı belirtildi. Fenerbahçe ile Benfica'nın bonservis pazarlıklarında sona geldiği ve Sırp futbolcunun sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

BU SEZON 33 MAÇA ÇIKTI

30 yaşındaki Sırp oyuncu ön liberoda görev yapıyor. Kariyerine Hajduk'ta başladı. Sırasıyla Partizan, Olympiakos ve Benfica formalarını giydi. Bu sezon 33 resmi maçta 2753 dakika görev yaptı. 11 Ocak'ta 90 dakika oynadığı Santa Clara maçı sonrası sakatlandı ve Andreas Samaris'in de yükselen performansı sonrası formayı unuttu. 4 Mayıs'ta Portimonense maçının son 1 dakikasında görev aldı.

(Sporx)