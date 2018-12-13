13 Aralık 2018, 16:01
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Portekiz Büyükelçisinden YÖK Başkanı Saraç'a Ziyaret

Portekiz Büyükelçisinden YÖK Başkanı Saraç

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva ile görüştü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva ile görüştü.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Portekiz Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Saraç'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette, Türkiye ile Portekiz arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilere dair istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede, yükseköğretim alanında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Yekta Saraç,Fabio Alves Da Silva,Yükseköğretim Kurulu,Portekiz
13 Aralık 2018 Perşembe 16:01