Portekiz Büyükelçisinden YÖK Başkanı Saraç'a Ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva ile görüştü.<br><br>YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Portekiz Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Saraç'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.<br><br>Ziyarette, Türkiye ile Portekiz arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilere dair istişarelerde bulunuldu.<br><br>Görüşmede, yükseköğretim alanında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.