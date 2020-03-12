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Portekiz'de futbol ligleri askıya alındı

Dünyayı etkisine alan korona virüs salgını nedeniyle Portekiz'de futbol ligleri askıya alındı.

12.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:42
Portekiz'de futbol ligleri askıya alındı
Dünyayı etkisine alan korona virüs salgını nedeniyle Portekiz 'de futbol ligleri askıya alındı.

Korona virüs salgını sporu vurmaya devam ediyor. İtalya ve İspanya 'nın ardından Portekiz'de futbol maçları oynanmayacak. Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında 13 Mart'tan geçerli olmak üzere futbol liglerinde tüm maçların askıya alındığı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Portekiz, İspanya, İtalya, Futbol, Spor

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