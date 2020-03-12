Menü
Haberler ›› Spor ››Portekiz'de liglere koronavirüs engeli - Spor

Portekiz'de liglere koronavirüs engeli

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), ülkedeki tüm liglerin, dünyayı ve Avrupa'yı saran koronavirüs salgını nedeniyle süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

12.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:31
Portekiz'de liglere koronavirüs engeli

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), ülkedeki tüm liglerin, dünyayı ve Avrupa 'yı saran koronavirüs salgını nedeniyle süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm futbol müsabakalarının askıya alındığı belirtildi. Kararın 13 Mart'tan (yarın) itibaren uygulanacağı ve süresiz şekilde geçerli olduğu ifade edildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Futbol Federasyonu, Portekiz, Avrupa, Futbol, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Spor
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Son dakika: Spor
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Spor
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?