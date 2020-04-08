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Portekiz'de mahkumlara "Kovid-19 affı"

Portekiz meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için yaklaşık 2 bin mahkumu kapsayacak af kararı aldı.

08.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:30
Portekiz'de mahkumlara
Portekiz meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için yaklaşık 2 bin mahkumu kapsayacak af kararı aldı.
Sol görüşlü hükümetin sunduğu af ile ilgili yasa tasarısı, mecliste yapılan oylamada, sol ve komünist görüşlü siyasi partilerin "evet" oyuyla kabul edildi.
Yaklaşık 2 bin mahkumu kapsayan affın, "Kovid-19 dolayısıyla cezaevlerinde aşırı risk altında bulunan mahkumlara yönelik insani gerekçelerle çıkarıldığı" bildirildi.
Mecliste yapılan diğer bir oylamada ise Kovid-19 ile mücadele süresince, ekonomik olarak mağdur durumda olan ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşların su ve elektriklerinin kesilmesine yasak getirildi.
Portekiz'de açıklanan son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle ölüm sayısı 380, vaka sayısı da 13 bin 141 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Portekiz, Güncel
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