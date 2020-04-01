Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Portekiz'deki mülteci ve sığınmacılar, koronavirüs salgını sırasında tüm vatandaşlık haklarından...

Portekiz, ülkedeki mültecilere ve sığınmacılara, koronavirüs salgını sırasında yararlanabilmeleri için geçici olarak tüm vatandaşlık haklarından yararlanma hakkı verdi.

01.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:50
Portekiz'deki mülteci ve sığınmacılar, koronavirüs salgını sırasında tüm vatandaşlık haklarından...

Ülkedeki Portekiz vatandaşları gibi yabancı ülke vatandaşlarının da pandemi sırasında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için atılan adımla birlikte, oturum başvurusu yapmış herkesin 30 Haziran'a kadar vatandaşların yararlandığı haklardan yararlanması sağlandı.

Portekiz Bakanlar Konseyi'nin yaptığı açıklamada, kararın kamu sağlığına yönelik tehdidin ortadan kaldırılmasını amaçladığı, aynı zamanda göçmen bürosundaki sıkışık randevu takvimini rahatlatmayı planladıkları belirtildi.

Portekiz, 18 Mart'ta, 15 gün sürecek olağanüstü hal ilan etmişti.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, olağanüstü hal ilanını duyururken "Demokrasiye asla ara verilmeyecek" demişti. Ülkede demokrasiye 1974'te geçildi.





Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, pandemiyi "ülkenin yaşam tarzı ve ekonomisine ciddi zorluklar yaşatacak gerçek bir savaş" olarak tanımladı.

Rebelo de Sousa, Portekizlilerin büyük oranda sosyal mesafe ve kişisel tecrit kuralına uyduğunu söylüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Portekiz'de 7 bin 443 vaka ve 160 da ölü var.





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC
Etiketler: Portekiz, Sağlık
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Portekiz'deki mülteci ve sığınmacılar, koronavirüs salgını sırasında tüm vatandaşlık haklarından... - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

12:30: Koronavirüs alarmı ordulara sıçradı - Haberler 12:30: Koronavirüs: ABD'de video konferans uygulamasının filtresini kapatamayan patron, toplantıya patates... - Haberler 12:28: Evine dön diyen polise, "İyilik ve güzellik partisi kuracağım" dedi - Haberler 12:27: Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldu - Haberler 12:27: Polisin dur ihtarından uymayan şüpheli araç sürücüsü yaya olarak izini kaybettirdi - Haberler 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi 11:49: AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler 11:00: Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi - Haberler 10:47: Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:20: Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz