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Portekiz Futbol Federasyonu'ndan dev yardım

Portekiz’de futbol ligleri, 12 Mart’ta askıya alındı.

15.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:04
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan dev yardım
Portekiz’de futbol ligleri, 12 Mart’ta askıya alındı. Mart ayının başlarından itibaren bugüne dek 535’i ölümle sonuçlanmakla birlikte 17,000’in üzerinde koronavirüs vakası tespit edildi.

Ligin önde gelen takımlarından olan Sporting Lizbon, kulüpte yer alan her bireyin maaşından %40 kesinti yapıldığını açıklarken birçok küçük çaplı kulüp personelinin yarısından fazlasını işten çıkarmıştı.

Bunun üzerie Portekiz Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmalarından ötürü kazandıkları paranın %50’sini bu kulüplere bağışladı. Bağışın ardından yapılan açıklamada, “Şu anda ayrım yapmanın sırası değil. Hepimiz birlik olduğumuzu göstermeliyiz. EURO 2020’ye katılımımızdan dolayı kazandığımız paranın yarısını zorluk çeken kulüplere bağışlıyoruz. Ayrıca sözleşmelere bazı rahatlıklar getireceğiz.” dendi.

Bağışlanan 4,7 milyon Euro, bir fona yatırılacak ve bu para kepengi tamamen indirmek üzere olan kulüplere yardım için kullanılacak.

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Futbol Federasyonu, Portekiz, Futbol, Spor
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