Portekiz, İngiltere ve İsviçre'nin Ardından Hollanda, Yarı Finale Kalan Son Takım Oldu

UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç yapıldı. Portekiz İsviçre ve İngiltere 'den sonra Hollanda , turnuvada yarı finale çıkan son takım oldu.Hollanda, A Ligi 1. Grup maçında konuk olduğu Almanya ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla grupta 7 puanlı Hollanda, Fransa 'nın önünde UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Ukrayna 'nın A Ligi'ne çıkma hakkı kazandığı B Ligi 1. Grup'taki son maçta Çekya, evinde Slovakya 'yı 1-0'lık skorla geçti. Bu sonucun ardından Slovakya, C Ligi'ne düştü.B Ligi 4. Grup'ta daha önce A Ligi'ne çıkmayı garantileyen Danimarka İrlanda Cumhuriyeti 'ni konuk etti. Danimarka, son maçlar öncesi C Ligi'ne düşmesi kesinleşen İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı. Norveç , C Ligi 3. Grup'ta konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi 'ni 2-0 yenerek 13 puana ulaştı ve Bulgaristan 'ın önünde adını B Ligi'ne yazdırdı. Grupta Bulgaristan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Slovenya , D Ligi'ne düşen takım oldu.D Ligi 1. Grup'ta Gürcistan , sahasında Kazakistan 'ı 2-1 mağlup ederek 16 puana yükseldi ve C Ligi'ne çıktı. D Ligi 4. Grup'ta ise Makedonya , evinde Cebelitarık 'ı 4-0 yenerek 15 puana ulaştı ve C Ligi'ne çıktı.Uluslar Ligi'nin 6. haftası bugün yapılacak 7 maçla sona erecek ve grup maçları tamamlanacak. Günün öne çıkan karşılaşmasında, Türkiye 'nin de yer aldığı B Ligi 2. Grup'ta İsveç Rusya 'yı konuk edecek.Alınan sonuçlar şöyle:A Ligi1. Grup: Almanya-Hollanda: 2-2B Ligi1. Grup: Çekya-Slovakya: 1-04. Grup: Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti: 0-0C Ligi3. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç: 0-2 Bulgaristan-Slovenya: 1-1D Ligi1. Grup: Gürcistan-Kazakistan: 2-1 Andorra- Letonya : 0-04. Grup: Makedonya-Cebelitarık: 4-0 Lihtenştayn- Ermenistan : 2-2