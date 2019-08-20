Haberler» Dünya» Haber

Portekiz ve Polonya'dan iş gücü açığı için önlem: Para teşviki ile vergi muafiyeti

Portekiz hükümeti yurt dışına göç eden vatandaşlarının ülkeye geri dönmesi için 6 bin 536 euroluk teşvik programı başlattı. Polonya'da ise 26 yaşından küçük olan ve yılda 20 bin euronun altında kazanan gençler, gelir vergisi ödemiyor

20.08.2019 16:29 Portekiz ve Polonya'dan iş gücü açığı için önlem: Para teşviki ile vergi muafiyeti
Portekiz hükümeti yurt dışına göç eden vatandaşlarının ülkeye geri dönmesi için 6 bin 536 euroluk teşvik programı başlattı. Polonya'da ise 26 yaşından küçük olan ve yılda 20 bin euronun altında kazanan gençler, gelir vergisi ödemiyor. Birçok Avrupa ülkesinin nüfusu yaşlanırken, ekonomik kriz dahil farklı nedenlerden dolayı yaşanan insan kaynağı ve beyin göçüne bağlı olan iş gücü sorunu giderilemiyor.

Portekiz'de 22 Temmuz'dan bu yana yürürlükte olan "Geri Dönüş" adı verilen teşvik programına 10 milyon euro ayrıldı. Para yardımından faydalanmak isteyen Portekizlilere, ülkeyi 2016 yılından önce terk etmiş ve iş sözleşmesi imzalamış olma şartları getirildi.
Euronews.com'da Görüntüle

Portekiz, Polonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
17:00   Yunanistan'da helikopter düştü: 1 ölü, 2 kayıp
16:59   Sony PlayStation, Örümcek Adam oyununun üreticisi Insomniac Games'i satın aldı
16:59   Görevden alınan Mızraklı: "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır"
16:53   Rusya'dan nükleer kaza konusunda uluslararası örgüte yanıt: Sizi ilgilendirmiyor
16:43   Timsah hava üssünün tellerine tırmanırken görüntülendi
16:38   Timsah hava üssünün tellerine tırmanırken görüntülendi
16:29   Portekiz ve Polonya'dan iş gücü açığı için önlem: Para teşviki ile vergi muafiyeti