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Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin

Karantina günlerini Madeira'da geçiren Cristiano Ronaldo'nun yaptığı aile yürüyüşü olay yarattı ve Portekiz'de bir siyasetçi, yıldız futbolcuya "hayvan, serseri" diyerek şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti.

02.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:52

Koronavirüs nedeniyle izole olduğu süreci Portekiz 'in Madeira adalarında geçiren Cristiano Ronaldo, Rafael Macedo isminde yerel bir siyasetçinin hedefinde yer aldı.

Olay, Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in çocuklarıyla birlikte yaptıkları yürüyüşün fotoğrafı ile başladı. Bu fotoğrafa ilişkin siyasetçi, " İtalya 'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise yaptığı ifadelerle bir şanssızlık yaşadığını dile getirdi.

"HESABIM HACKLENDİ; RONALDO'DAN AF DİLİYORUM"

Portekizli siyasetçi, "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim. Ronaldo'dan af diliyorum. Şimdi her hafta şifrelerimi değiştireceğim. Hackerlar her yerde. Bu yüzden çok dikkatli olacağım. Herkesten özür dilerim ama her şeyden önce olanlardan dolayı hayran olduğum CR7 ve ailesinden..." ifadelerini kullandı.

Madeira'da bir sokağa çıkma yasağı bulunmasa da insanların inisiyatifinde bir karantina uygulanıyor. Ronaldo, bu ortamda yaptığı yürüyüşle çok konuşuldu.

Ronaldo ailesinin yürüyüşü bir kısım tarafından kötü örnek olarak tanımlanırken bir kısım da içeride geçirilen zaman sonrası çocuklarla temiz hava almanın ihtiyaç olabileceğini belirtti.

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Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo’ya: O hayvanı buradan gönderin
Etiketler: Cristiano Ronaldo, Koronavirüs, Portekiz, İtalya, Spor

Haberin Videosu :

Portekizli politikacı, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O serseriyi buradan gönderin

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Haberler ›› Spor ››Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin - Spor
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