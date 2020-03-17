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Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs test sonucu şüpheli

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo, teknik direktör Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ancak durumun kesinleşmesi için ikinci sonucun beklendiğini açıkladı.

17.03.2020 00:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:36
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs test sonucu şüpheli
Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo, teknik direktör Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ancak durumun kesinleşmesi için ikinci sonucun beklendiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı. Jorge Jesus haricinde kimsede virüse rastlanmadı fakat 65 yaşındaki teknik adamın test sonucu "zayıf ya da kesin olmayan" pozitif çıktı.
Sağlık ekibinin gözetimindeki Jesus'un durumunu teyit etmek için ikinci test sonucunun beklendiği belirtildi.
Hem A takım hem de genç takımların antrenmanlarına, en az bir haftalığına ara verildiği de ifade edildi.
Portekizli çalıştırıcı daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Brezilya, Futbol, Spor

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