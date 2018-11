Portekizli Ünlü Psikiyatrist ve Talk Şov Yazarı Dr. Neto İstanbul'a Geliyor

16 Kasım 2018 Cuma 11:03



Kamusal mücadele alanındaki başarılarıyla ün salan, 34 yıllık kürtaj ve ötenazi savaşına dair kariyerinde örnek hikayeler biriktiren Psikiyatrist Dr. Margarida Gonçalves Neto, III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi için İstanbul'a geliyor. Aile kurumunun korunması için çalışmalar yapan ve Portekiz'de talk şov yazarlığı da yapan Neto, İstanbul ziyareti öncesi İhlas Haber Ajansı'na konuşarak, "Toplumun ve ailenin güçlenmesi için kadın çalışmalı" dedi.Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı işbirliğiyle düzenleyeceği III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 23-24 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul'daki Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açılış konuşmasını yapacağı zirveye birçok yabancı konuşmacı da katılacak.Konuşmacılardan biri de, kariyer hayatında ilgi çekici birçok başarıya imza atan ve kürtaj ve ötenaziye karşı mücadelesi ile dünyada ün salan Portekizli Psikiyatrist Dr. Margarida Maria Sancho da Silva Gonçalves Neto olacak. Portekiz'de talk şov yazarlığı da yapan NETO, İHA'nın sorularını cevapladı. Bu yılki teması "Ailenin Güçlendirilmesi" olarak belirlenen III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde "Çalışma Hayatında Kariyer ve İş Yaşam Dengesi" başlığında konuşma yapmaya hazırlanan Margarida Neto, İstanbul'a gelmek için sabırsızlandığını kaydetti.34 yıldır mücadele veriyorAilenin korunması çalışmaları kapsamında 1984 yılından bu yana yani 34 yıldır kürtaja ve ötenaziye karşı, yoğun mücadeleler verdiğini ifade eden Dr. Neto, "Çalışmalarımı daha fazla kişiye ulaştırmak, daha geniş kitlelere duyurmak için de ailenin temelini oluşturduğu talk şov programlarına yazarlık yapıyorum. Aynı zamanda Casa de Sade do Telhal Psikiyatri Hastanesinde çalışarak, alkol ünitesini koordine ediyorum. Aslında aile kurumuna zarar veren alkol ile de burada savaşımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu."Portekizli Katolik Doktorlar" topluluğu bölgesel liderliği, "Portekizli Kız İzciler" bölgesel ve ulusal liderliğini yürüten Neto, ayrıca "Aile ve Çift Danışmanlığı ve Terapisi" alanlarında uzmanlaştı. 2003 ve 2005 yılları arasında hükümet kademesinde "Aile İşleri Ulusal Koordinatörü" olarak hizmet ettikten sonra 2008'den 2012'ye kadar "New Center Political Party"nin kuruculuğunu da üstlendi. Portekiz TV programlarına ve diğer medya araçlarına müdahil olmuş, aile eğitimi hakkında bir Portekiz Talk Show olan "Coisas de Famlia"'nin (Aile İşleri) yazarlığını yapan Neto, aile kurumu bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi açısından böyle bir zirvenin düzenlenmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti."Toplumun ve ailenin gelişmesi için kadınlar çalışma hayatında olmalı"Çalışma ve aile arasındaki dengenin korunması konusundaki bu zirvenin konuyu müzakere etmeye faydalı bir şekilde katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade eden Neto konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ben Portekizliyim ve benim ülkemde kadınların yarısı çalışıyor. Tecrübelerimden biliyorum ki çalışmak kadınlar için bazen gerçekten de zor oluyor. Ancak kadınlar için çalışmanın gerekli olduğuna inanıyorum ve aynı zamanda çalışmanın ailemizi ve toplumuzu geliştirmek için en iyi şeylerden birisi olduğuna inanıyorum. Kadının güçlenmesi ve potansiyelinin farkında olması için bu zirvede hep birlikte mücadelemizi anlatacağız."İki gün boyunca ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ve bildirilerin paylaşılacağı zirvede sunum ve konuşmaları içeren oturumların yanı sıra değişik ülkelerden aile ve sosyal politikalardan sorumlu bakanların veya yetkililerin katılacağı liderler oturumu da düzenlenerek, her ülkenin aileye yönelik politikaları ve uygulamaları masaya yatırılacak. - İSTANBUL