29 Kasım 2018, 01:58
»»

Porto Grup Liderliğini Garantiledi

Porto Grup Liderliğini Garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın grubunda yer alan Porto, sahasında Schalke 04’ü 3-1 mağlup ederek puanını 13’e yükseltti ve grup liderliğini garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Porto, sahasında Schalke 04'ü 3-1 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti ve grup liderliğini garantiledi. Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.

Bu akşam oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Atletico Madrid: 2 - Monaco: 0

Borussia Dortmund: 0 - Club Brugge: 0

B Grubu

PSV Eindhoven: 1 - FC Barcelona: 2

Tottenham: 1 - Inter: 0

C Grubu

Napoli: 3 - Kızılyıldız: 1

Paris Saint Germain: 2 - Liverpool: 1

D GRUBU

Lokomotiv Moskova: 2 - Galatasaray: 0

Porto: 3 - Schalke 04: 1 - İSTANBUL Galatasaray,Porto
29 Kasım 2018 Perşembe 01:58



YORUMLAR