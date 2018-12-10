- Porto
hazırlıklarını tamamladı
İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Galatasaray
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Porto, bu maçın hazırlıklarını TT Stadyumu'nda yaptığı idmanla tamamladı. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen ve gruptaki son maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Portekiz
temsilcisi Porto, bu maçın hazırlıklarını TT Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. İdman öncesinde Teknik Direktör Sergio Conceiçao, saha ortasında futbolcularla bir müddet toplantı yaptı. Düz koşuyla başlayan çalışmada daha sonra kaleciler ayrı çalışırken, diğer oyuncular ısınma hareketleri yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışıldı. Porto'nun yarın Galatasaray karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor: Casillas
- Maxi Pereira
, Felipe, Diego Leite, Alex Telles
- Danilo
, Sergio Oliveira - Marega, Herrera, Brahimi - Andre Pereira.Portekiz temsilcisinde Corona ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Daha önce Beşiktaş
forması da giyen golcü futbolcu Vincent Aboubakar
ise uzun süreli sakatlığı nedeniyle kadroda yok.
Galatasaray,Porto
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:15