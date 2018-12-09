Porto Maçının Hakemi Açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray- Porto
maçını Belarus Futbol Federasyonu
'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı haftasında evinde Portekiz
ekibi Porto ile kritik bir maça çıkacak. Bu önemli bir mücadeleyi yönetecek hakem de belli oldu. Karşılaşmada Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Yury Khomchenko.
(İHA)
Futbol Federasyonu,Galatasaray,Porto
09 Aralık 2018 Pazar 15:26