31 Mart 2019, 14:16
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Porto'nun Yıldızı Alex Telles, Penaltı Atarken Sakatlandı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, Porto'nun Braga'yı 3-2 yendiği maçın 69. dakikasında penaltı kullanırken sakatlandı. Portekiz basını, Telles'in geri dönüşünün 6 ayı bulacağını iddia etti.

Alex Telles, Portekiz Premier Liginin 27. haftasında Porto'nun Braga'yı 3-2 yendiği maçın 69. dakikasında büyük bir şanssızlık yaşadı. Takımı 2-1 gerideyken penaltı kullanmak için topun başına gelen 26 yaşındaki yıldız isim, takımına eşitliği getiren golü kaydetse de vuruşun hemen ardından sakatlandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Acı içinde sağ kalçasını tutan Brezilyalı sol bek, gol sevincini bile yaşayamadan kendisini yere bırakmak durumunda kaldı. Sağlık görevlilerinin derhal oyun alanına girerek tedavi ettiği Telles, oyuna devam edemedi ve dakikalar 72'yi gösterirken yerini Fernando'ya bıraktı. Yedek kulübesinde takım arkadaşı Francisco Soares'in sarılarak teselli ettiği yıldız isim, gözyaşlarını tutamadı.

SAKATLIK GALATASARAY'I DA VURDU

Portekiz basını, eski Galatasaraylı'nın sezonu kapattığını, geri dönüşünün 6 ayı bulabileceğini iddia ediyor. Atletico Madrid'e transferi gündemde olan Telles'in 40 milyon euroya satılacağı ve Galatasaray'ın kasasına da Porto'nun elde edeceği karın %10'u olan 3 milyon 350 bin euronun gireceği konuşuluyordu.

(Fanatik)

Galatasaray, Portekiz, Alex Telles, Porto, Spor



YORUMLAR (2)
ADANALI YAZIYOR: gs de kriz her geçen gün büyüyor. ibra edilmemiş başkan, paraları başkarlı ödüyor, başka takıma satılsın diye dört gözle beklenen telles de sakatlandı o da bitti. allah veriyor belalarını ama hadi hayırlısı
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GS 1905: Penaltı atarken sakatlanmak cok büyük bir yetenek olsa gerek :)
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