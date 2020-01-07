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Porto riko'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Porto Riko'da 6.4 büyüklüğünde depremPorto Riko, (DHA)- Porto Riko'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:36
Porto Riko'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Porto Riko, (DHA)- Porto Riko'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bazı evlerin duvarlarının çatladığı ve kısmi çökmelerin meydana geldiği bildirildi.
Porto Riko'da Ricther ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin merkezi üssünün Porto Riko'nun güneyinde Karayip Denizi açıkları olduğunu duyurdu. Porto Riko'da dün de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Yerel medya, depremde bazı evlerin duvarlarının çatladığını ve kısmi çökmelerin meydana geldiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yaşanmadı.
Porto riko'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Porto Riko, Deprem, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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