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Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Karayip adası Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:06 Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Karayip adası Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tallaboa'nın 5 kilometre güneybatısı olan 6,5 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Porto Riko'da dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde, turistik bir mekan olan Punta Ventana kaya kemeri çökmüştü.
Depremin ardından bazı binalarda ağır hasar oluştuğu, yer yer toprak kaymaları yaşandığı ve geniş bir bölgeye elektrik verilemediği aktarılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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