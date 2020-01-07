Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayip adası Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Indios bölgesinin 10 kilometre güneyi olan depremin, yerin 7 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.
Porto Riko'da dün sabah meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 5 bina çökmüş, bazı binalarda hasar meydana gelmiş, toprak kayması ve elektrik kesintileri yaşanmıştı. - SAN JUAN
, Porto Riko
, Deprem
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA