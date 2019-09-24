Haberler » Güncel » Haber

Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem

Karayip adası Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.09.2019 08:22Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem
Karayip adası Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü San Antonio bölgesinin 62 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,0 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
USGS, depremin ardından, bir saatten kısa süre içinde aynı bölge civarında 4,7, 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti.
Çok sayıda kişinin uykuda yakalandığı deprem paniğe neden oldu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, San Antonio, Porto Riko, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:27 Vadi Açıkhava'da sahne Funda'nın!
08:26 Adana'da FETÖ/PDY operasyonu
08:22 Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem
08:21 Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü
08:20 İzmir merkezli 11 ilde fetö operasyonu: 46 gözaltı
08:19 Thomas cook aracılığıyla gelen turistler, tatile devam ediyor
08:18 Kara yollarında durum