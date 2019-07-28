Porto Riko'da Adalet Bakanı vali olmayı reddetti

SAN İç işlerinde bağımsız olan ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'da, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevi bırakacak Vali Ricardo Rossello'nun yerine geçmesi beklenen Adalet Bakanı Wanda Vazquez görevi kabul etmediğini açıkladı.

Vazquez Twitter hesabından, valilik görevini reddettiğini duyurdu.

Kararını mevcut Vali Rossello ile de paylaştığını belirten Vazquez, valinin görevinden ayrılacağı tarihten önce birisini atayacağına inandığını ifade etti.

Öte yandan valilik görevini kabul etmeyen Vazquez'in, yolsuzluk iddialarının araştırılmasına yönelik çaba göstermemesi nedeniyle halk tarafından pek istenmediği belirtiliyor. Bu arada, yarın Vazquez aleyhine bir yürüyüş düzenlemesinin planlandığı kaydedildi.

Özerk bölge statüsündeki Porto Riko'da mevcut yasalara göre Rossello'nun ardından görevi Dışişleri Bakanı Luis Rivera Marin'in alması gerekiyordu ancak Marin'in yolsuzluk skandalları nedeniyle istifa etmesi üzerine valilik sırası Adalet Bakanı Vazquez'e geçmişti.

Vazquez'in görevi reddetmesi üzerine Rossello'nun valilik görevi için birisini önermesi gerektiği, önerilen ismin parlamento ve senatoda kabul edilmemesi halinde valilik sırasının Hazine Bakanı Francisco Pares'e geçeceği aktarıldı. Pares'in de valilik makamına oturacak kişinin en az 35 yaşında olması gerektiği kuralına uymaması nedeniyle sıranın Eğitim Bakanı'na gelebileceği ifade ediliyor.

Rossello sokak gösterileri sonrası istifa kararı almıştı

Porto Riko'da, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle yaklaşık iki hafta sokak gösterilerinin ardından Vali Rossello, 2 Ağustos'ta istifa edeceğini duyurmuştu.

Rossello, demokratik yollardan seçildiğini belirterek, "Bugün, bu makamda devam etmenin başarının devamı için bir zorluk olduğunu düşünüyorum. Şikayetleri dinleyip ailemle konuştuktan sonra, 2 Ağustos'ta valilik görevimden istifa etme kararı aldım." ifadelerini kullanmıştı.

Hızla büyüyen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere, Ricky Martin, Marc Anthony ve Daddy Yankee gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti.

Rossello'nun istifa edeceğini duyurması sonrası birçok kişi sokaklarda kutlama yapmıştı.

Kaynak: AA