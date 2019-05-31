Porto Riko Senatosundan 3 yetkiliye yolsuzluk suçlaması

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toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko
'da, Senatoda görev yapan üç yetkili, "hayali işçi" kullanarak yolsuzluk yaptıkları suçlamasıyla tutuklandı.
Hizmet sağlanmamasına rağmen Senatoya fatura kesildiği gerekçesiyle FBI ajanları tarafından tutuklanan Porto Riko Senatosundan üç görevliye, federal savcılık tarafından "hayalet çalışanlar" kullanarak Senatoyu dolandırma girişiminde bulunma suçlaması yöneltildi.
Federal savcı Rosa Emilia Rodriguez basına yaptığı açıklamada, federal fonların da içinde olduğu bu gibi eylemlerin tolere edilemeyeceğini belirtti.
FBI ile süreci yöneten resmi makamlar, buna benzer olaylara yönelik soruşturmaların da devam ettiğini ve daha fazla kişinin tutuklanma ihtimali bulunduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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