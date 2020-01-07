Haberler » 3. Sayfa » Porto Riko'yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi - Haberler

Porto Riko'yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi

Porto Riko'yu vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede acil durum ilan edildi.

07.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:25 Porto Riko'yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi
Porto Riko'yu vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede acil durum ilan edildi.

Karayip adası Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, acil durum ilan edildiğini bildirdi. Acil durum bildiriminin mali yardımı kolaylaştıracağını dile getiren Vali Vazquez, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ile temas halinde olduklarını söyledi. En az 1 kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası adada bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı evlerde de büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, en az 346 kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

Öte yandan Porto Riko'da dün sabah meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde ise 5 bina çökmüş, bazı binalarda hasar meydana gelmiş, toprak kayması ve elektrik kesintileri yaşanmıştı. - SAN JUAN

Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Deprem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:27   ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz - Haberler
22:20   Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 7 tutuklama - Haberler
22:17   Kalın: Bizim bu noktada arabulucu olalım gibi beklentimiz, talebimiz ve iddiamız yok - Haberler
22:16   Irak Başbakanı Abdulmehdi: ABD askerlerinin çekilmesine dair imzalı mektup aldım - Haberler
22:10   Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor - Haberler
21:33   50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor - Haberler
21:02   Son dakika: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi - Haberler
20:33   Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı - Haberler
20:12   Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz - Haberler
19:58   Göksu ailesinin acı gününde dikkatlerden kaçmayan detay! Uzun süre sonra yan yanalar - Haberler
7.01.2020 22:30:57