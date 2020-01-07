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Porto Riko'yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi

Porto Riko'yu vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede acil durum ilan edildi.

07.01.2020 21:25 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:25 Porto Riko'yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi
Porto Riko'yu vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede acil durum ilan edildi.
Karayip adası Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, acil durum ilan edildiğini bildirdi. Acil durum bildiriminin mali yardımı kolaylaştıracağını dile getiren Vali Vazquez, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ile temas halinde olduklarını söyledi. En az 1 kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası adada bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı evlerde de büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, en az 346 kişinin evsiz kaldığını açıkladı.
Öte yandan Porto Riko'da dün sabah meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde ise 5 bina çökmüş, bazı binalarda hasar meydana gelmiş, toprak kayması ve elektrik kesintileri yaşanmıştı.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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