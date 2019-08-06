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Porto, Vincent Aboubakar'ı kadro dışı bıraktı!

Porto, Vincent Aboubakar'ı Şampiyonlar Liginde Krasnodar ile oynayacağı maçın kadrosuna almadı.

06.08.2019 17:11
Porto, Vincent Aboubakar'ı kadro dışı bıraktı!

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Krasnodar ile eşleşen Porto, deplasmanda oynayacağı ilk maçın kadrosunu açıklarken kadroda Vincent Aboubakar yer almadı.

TRANSFER İÇİN PORTEKİZ'DE KALDILAR

Portekiz ekibinin Krasnodar ile oynayacağı maçın kadrosunda Vincent Aboubakar'ın dışında Diogo Queiros ve Diogo Leite yer almadı. Sporx'in haberine göre Porto, bu 3 futbolcuyu transfer görüşmesi yapmaları için Portekiz'de bıraktı.

BEŞİKTAŞ'TA 38 MAÇTA 19 GOL ATTI

2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giyen Aboubakar, çıktığı 38 resmi maçta 19 gol atıp 4 asistlik performans sergilemişti.


Vincent Aboubakar, Krasnodar, Portekiz, Porto, Spor

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