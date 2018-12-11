Porto'ya 3-2 Yenilen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde

Sarı Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki son maçında İstanbul
'da Porto
'ya 3-2 yenildi. Ancak Lokomotiv Moskova
'nın Schalke
'ye 1-0 yenilmesiyle grubu 3. bitiren Galatasaray
, UEFA Avrupa
Ligi'nde kaldı.
Galatasaray gruptaki 6. maçında Türk Telekom Arena
'da Portekiz
takımı Porto ile karşı karşıya geldi. Maçı Beyaz Rusyalı Aleksei Kulbakov yönetti.
Maçın ilk golü 17. dakikada Felipe Augusto'nun kafa vuruşuyla Porto'nun oldu. Porto 42. dakikadaki penaltıyı gole çevirip farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarının bitimi saniyeler kala Galatasaray kazandığı penaltıyla skoru 1-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Porto 57. dakikada Sergio Oliveira'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi.
Galatasaray 65. dakikada Eren Derdiyok
'un dokunuşuyla farkı yeniden 1'e indirdi. Türk Telekom
Arnea'daki maç Porto'nun 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 277. maçıydı.
Avrupa,Galatasaray,Porto
11 Aralık 2018 Salı 23:06