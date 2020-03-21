Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi - Spor

Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.

21.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:38
Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth 'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'ın kendilerini hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda toplumdan izole ettikleri duyuruldu.
Tüm oyunculara ve takım çalışanlarına daha önce test yapıldığı ancak sonuçların yarısının hala gelmediği aktarıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Portsmouth, İngiltere, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İngiltere’de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı Spor
İngiltere'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic, kendini bu sözlerle savundu Spor
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic, kendini bu sözlerle savundu
Fenerbahçe Beko’nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ’tan açıklama Spor
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama
Galatasaray’a Diagne piyangosu! İngilizlerden dev teklif geliyor Spor
Galatasaray'a Diagne piyangosu! İngilizlerden dev teklif geliyor
Fenerbahçe’de sürpriz karar! Yeni hoca TFF 1. Lig’den geliyor Spor
Fenerbahçe'de sürpriz karar! Yeni hoca TFF 1. Lig'den geliyor
Cenk Tosun, oğluyla fotoğrafını paylaşıp evde kal çağrısı yaptı Spor
Cenk Tosun, oğluyla fotoğrafını paylaşıp evde kal çağrısı yaptı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona’dan F.Bahçe’ye destek mesajı Spor
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Fenerbahçeli bazı oyuncularda virüs belirtilerine rastlandı Spor
Fenerbahçeli bazı oyuncularda virüs belirtilerine rastlandı

Son Dakika Spor Haberleri

Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Spor Erzurumsporlu taraftarlardan 'Evde Kal' çağrısı - Spor Ufuk Sarıca'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Spor Manchester United ve Manchester City, corona virüs için birlik oldu - Spor Portsmouth'ta James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'in corona virüsü testleri pozitif çıktı - Spor Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı - Spor Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım - Spor Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık - Spor Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi - Spor Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı - Spor İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading