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Portsmouth'un 3 futbolcusunda korona virüs çıktı

İngiltere 3. Lig takımlarından Portsmouth, 3 futbolcusunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

21.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:20
Portsmouth'un 3 futbolcusunda korona virüs çıktı
İngiltere 3. Lig takımlarından Portsmouth , 3 futbolcusunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Dünyayı saran korona virüs tehlikesi sporda da görülmeye devam ediyor. İngiliz ekibi Portsmouth da takımdaki futbolcularda korona virüs çıktığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'ın korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada ayrıca futbolcular ve teknik ekibe yapılan test sonuçlarının yarısının beklendiği ifade edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Portsmouth, İngiltere, Güncel

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