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Pos cihazıyla tefecilik yaptığı öne sürülen iki kişi hakkında dava

Bir otomobil alım satım şirketi üzerinden aldıkları pos cihazıyla komisyon karşılığı işlem yaparak kredi kartı sahiplerinin nakit ihtiyaçlarını karşıladığı ve kredi kartı borçlarını ötelediği öne sürülen iki kişi hakkında, "tefecilik" ve "sahte belge düzenleme" suçlarından onar yıla kadar...

12.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:08Pos cihazıyla tefecilik yaptığı öne sürülen iki kişi hakkında dava
Bir otomobil alım satım şirketi üzerinden aldıkları pos cihazıyla komisyon karşılığı işlem yaparak kredi kartı sahiplerinin nakit ihtiyaçlarını karşıladığı ve kredi kartı borçlarını ötelediği öne sürülen iki kişi hakkında, "tefecilik" ve "sahte belge düzenleme" suçlarından onar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Güneşli Vergi Dairesinin otomobil alım ve satım faaliyeti gösterdiği belirtilen bir şirket hakkında inceleme yaptığı, firmanın S.B. isimli bir kişinin adına kayıtlı olduğu ancak işlerin sanık Aytekin B. tarafından yürütüldüğü ve Aytekin B'nin Vedat K. ile birlikte hareket ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.
İddianamede, sanıklar Aytekin B. ile Vedat K'nin aldıkları pos cihazını kullanarak faiz, kesme ve komisyon karşılığında kredi kartı sahiplerinin nakit ihtiyaçlarını karşılama ve kredi kartı borçlarını öteleme faaliyetleri gerçekleştirdikleri anlatıldı.
İki sanığın izinsiz olarak faaliyet gösterdiği belirtilen iddianamede, konunun 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler Kanunu hükümleri gereğince "tefecilik" olarak değerlendirildiği kaydedildi.
"Satış yapılmadan nakit ihtiyacı giderilmiş"
İddianamede, sanıkların pos cihazlarından satış yapılmış gibi satış yapılmaksızın nakit para ihtiyacı gidermek amacıyla kendilerine başvuranların kredi kartlarından nakit çekim işlemi uygulayarak, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na da muhalefet ettikleri bildirildi.
Bugüne kadar söz konusu yöntemlerle toplam 3 milyon 126 bin liralık işlem gerçekleştirildiği aktarılan iddianamede, sanıklar Aytekin B. ile Vedat K. hakkında "tefecilik" ve "sahte belge düzenlenme" suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
Davanın duruşması, ilerleyen günlerde Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak.

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Kaynak: AA

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