Haberler » 3. Sayfa » Pos tefeciliği operasyonu - Haberler

Pos tefeciliği operasyonu

Adana'da post tefeciliği yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

29.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:12 Pos tefeciliği operasyonu
'da post tefeciliği yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliğini arayan bir kişi, bazı işletme sahiplerinin pos cihazlarını maksadı dışında kullanarak haksız kazanç elde ettiği ihbarında bulundu. Polis yaptığı çalışma sonucunda belirlenen 25 adrese eş zamanlı baskın yaparak, aralarında kadınların da olduğu 28 kişiyi gözaltına aldı. İş yerlerinde yapılan aralamalarda yaklaşık 200 bin lira para, 21 pos cihazı, 1 pompalı tüfek, 310 kredi kartı ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılardan 22'si emniyetteki sorgusunun ardından savcılık kararıyla serbest bırakılırken, 6 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 1'i tutuklanırken, 1'i ev hapsi cezası aldı, 4'ü ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:21   ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı - Haberler
10:15   ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı - Haberler
10:14   2019'da dünya kamuoyunda iz bırakan olaylar ve gelişmeler - Haberler
10:14   Türkiye'de 2019 nasıl geçti? Sokaktaki vatandaş 2020'den ne bekliyor? - Haberler
10:10   Selde mahsur kalan karı koca kurtarıldı - Haberler
10:01   İtalya'da çığ düştü, 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
09:50   Japonya'da karaya vuran gemide 5 kişinin cansız bedeni bulundu - Haberler
09:15   Temel Karamollaoğlu, yerli otomobili eleştirdi: Modeli İtalyanlara yaptırdık - Haberler
09:10   Kiraladıkları evde define aradılar - Haberler
09:08   Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump: Çocuklarım için gerekirse görevi bırakırım - Haberler
29.12.2019 10:33:24