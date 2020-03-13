Pos tefeciliği yapmaktan tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde pos tefeciliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
13.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:37
Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde pos tefeciliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin pos tefeciliği ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına aldığı Osman G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin pos tefeciliği ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına aldığı Osman G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa
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