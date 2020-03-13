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Pos tefeciliği yapmaktan tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde pos tefeciliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

13.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:37
Pos tefeciliği yapmaktan tutuklandı
Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde pos tefeciliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin pos tefeciliği ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına aldığı Osman G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa

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