Pos Tefeciliğine Yönelik Operasyon: 80 Cihaza El Konuldu

İstanbul
'da, POS tefecilerine yönelik yapılan operasyonda amacı dışında kullanılan 80 cihaza el konuldu.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğünce bu sabah saatlerinde POS cihazı tefecilerine yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile polisi ortak düzenlediği operasyon kapsamında; bankalardan ticari faaliyette kullanılmak üzere alınan POS cihazlarının amacı dışında gerçek bir mal veya hizmet verilmeksizin, vatandaşın kredi kartlarından yüksek komisyon karşılığı para çekimi yapılarak karşılığında nakit para verildiği belirlendi. Bunun üzerine İstanbul'da 39 adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda, kamuoyunda 'modern tefecilik' olarak tabir edilen POS tefecilerine yönelik uzun süren teknik takibin ardından 'merdiven altı' olarak tabir edilen işletmelerin 'kuyumcu' adı altında aldıkları 80 cihaza el konuldu.
Kamuoyunda 'merdivenaltı' olarak tabir edilen işletmelerin, amacı dışında kullandıkları cihaz sayesinde kamuyu yüklü miktarda zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. - İSTANBUL
Mali Suçlarla Mücadele,İstanbul Emniyet Müdürlüğü,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:02