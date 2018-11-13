Posaların Altında Kalan Çocuk Yaşam Savaşı Veriyor

Adaan'da tarlaya kamyonla dökülen narenciye posasının altında kalan kağıt toplayıcısı çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, dün merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi'nde meyve suyu fabrikasından çıkan narenciye ürünlerinin posasını taşıyan Selahattin M.'nin kullandığı 01 DUP 64 plakalı kamyon, yükünü tarlaya dökerken plastik kasaları almak isteyen 15 yaşındaki Halil Yeloğlu narenciye posalarının altında kaldı.
Tarım işçileri ve Cankur ekiplerinin çalışması sonucu Halil Yeloğlu, yarım saat sonra posaların altından çıkarıldı. Posaların altında nefessiz kalan Yeloğlu, sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndürülerek Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yeloğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kamyon şoförü adliyeye sevk edildi
Bu arada, olaydan sonra gözaltına alınan kamyon şoförü Selahattin M. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kamyon şoförünün ifadesinde, yükünü boşaltacağı sırada, plastik kasaları toplamak için bekleyen çocukları araçtan inip uyardığını belirterek, "Kamyonun arkasından ayrıldıklarını görüp, yükümü boşalttım. Fakat çocuklardan birini göremeyince, hemen polisi arayıp bilgi verdim" dediği öğrenildi. - ADANA
Akdeniz,Yüreğir