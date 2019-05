Posbıyık, "Kdz. Ereğli Halkı Bizim Patronumuz"

Kaynak: İHA

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nin makamında ziyaret ettiği Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Ereğli halkı bizim patronumuz" dedi.Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık ve yönetim kurulu üyeleri Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerle sohbet ederek çalışmaları aktaran Başkan Posbıyık, gazetecilere projeler hakkında da bilgiler verdi.Ziyarette konuşan ZGC Başkanı Derya Akbıyık, "Bugün gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Kdz. Ereğli halkının büyük bir teveccühü ile göreve seçilen değerli Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ı ziyaret ettik. Hem kendilerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunmak hem de belediyenin çalışmaları hakkında bilgi almak istedik. Başkanımız bizlere vakit ayırdıkları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.Başkan Akbıyık Medya Evi'nin kullanımının il genelinde tüm gazetecilere açık olmasını ve her gazetecinin rahatça yararlanması talebinde bulundu.Memnuniyetini dile getiren Başkan Halil Posbıyık ise "Uzun bir aradan sonra tekrar Belediye Başkanı seçildik. Aslında benim şu anda belki Antalya'da belki Bodrum'da veya torunlarımın yanında olmam gerekiyordu ama halk tarafından büyük bir teveccüh gördük. Ereğli Belediyesi maalesef geçmişlerinde çok değerli arkadaşlar olmasına rağmen iyi yönetilmediğini halktan farkındaydı o bakımdan bize büyük baskılar yaptılar. Özellikle burada hakkını vermek lazım eşim de üzerime geldi. 4 dönem sen burada üst üste belediye başkanlığı yaptın halka senin hizmet borcun var ısrar ediyorlar, seçime girmen lazım ben her türlü fedakarlığa hazırım dedi. Biz de onun üzerine belediye başkanlığına soyunduk ve girdik. Belediyenin kötü durumda olduğunu tahmin edebiliyordum hatta çok iyi takip ediyordum belediyenin eksiden çok negatif olduğunu gayet iyi biliyordum. Ama bu eksikleri tecrübemizle düzeltiriz diye girdik başta adayda yapmak istemediler beni 4 ay beklettiler. Hatta çekilmeyi bile düşündüm bir tek halk benden yana davranıyordu ve ilerleyen zamanda halkın destekleriyle genel merkeze yazdıkları telefonlarla, telgraflarla Eğer Belediye Başkanı yapmazsanız oy kullanmayız sandığa gitmeyiz şekilde tepkiler netice verdi. Seçim zamanı da evet maalesef biraz yalnızları oynadım ama Ereğli halkı hep arkamda dur hep yanımda durdu. Bu seçim ileride Zonguldak tarihinde mutlaka bahsedilecek inanıyorum. Yıllardan beri siyasetin içerisindeyim halk hareketlidir. Bu tamamen halktan gelen destekleri neticesinde böyle bir netice almak ancak mümkün olabilmiştir. Ne maddi ne de diğer konularda hiç kimsenin desteği olmadan sadece halkın desteğini olduğu enteresan bir seçimdir. Ereğli halkına minnettarım. Tabii halk bize umut bağladığı için beklenti çok yüksekti zaten en çok korkutan ve ürküten de bu. Çünkü yüksek beklentilere cevap vermek bir hayli zor neden çok eksik var. Çok karışık hesaplar var çok anlatılamayacak yanlışlıklar var kibar bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Burada ama şimdi hiç kimsenin işine son falan vermedim. Yeter ki herkes titizlikle çalışsın, Ereğli halkına görevini yapsın. Ereğli halkı bizim patronumuz. Ereğli halkının verdiği vergilerden maaş alıyorsunuz. Ereğli halkı başımızın üzerindedir her toplantıda bunları anlatıyorum bir hukuktan bahseden bir de bundan bahsediyorum" dedi.Festival hazırlıkları bilgi veren Belediye Başkanı Halil Posbıyık sanatçı için anket yaptıklarını ve en güzel şekilde bu sene festival yapacaklarını ifade etti. - ZONGULDAK Türkiye Gazeteciler Cemiyeti