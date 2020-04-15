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Posbıyık Özbek için baş sağlığı diledi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

15.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:26
Posbıyık Özbek için baş sağlığı diledi
Zonguldak 'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi konuya ilişkin yapılan açıklamada: " Sendikal hareketin önemli isimlerinden Erdemir'in özelleştirilmesi süreçlerinde birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz değerli dostum Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk Metal Sendikası camiasına başsağlığı diliyorum" denildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Özbek, Zonguldak, Güncel
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