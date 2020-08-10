Posbıyık'tan personele "Vatandaşa iyi davranın" uyarısı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık belediyedeki birimleri tek tek dolaşarak personeli denetledi "Vatandaşa iyi davranın" uyarısında bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeni haftanın ilk gününde belediyedeki mesaisine personeli denetleyerek başladı. Çalışanların ve daire müdürlerinin odalarına tek tek giden Posbıyık, disiplinli ve planlı çalışmanın önemini vurguladı. Posbıyık, personele 'Vatandaşa iyi davranın, taleplerinin çözümü için yardımcı olun' talimatı verdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeni haftaya belediyedeki personeli denetleyerek başladı.

Başkan Posbıyık, yeni haftanın ilk günü saat 08.30'da belediyenin giriş katından son katına kadar tüm odaları gezdi, personeli dinledi. Disiplinli, planlı olmanın ve ekip çalışmasının önemini vurgulayan Posbıyık, 'Vatandaşa iyi davranın, taleplerinin çözümü için yasalar çerçevesinde yardımcı olun' dedi.

Katlarda daire müdürlerinin çayını içen Başkan Posbıyık, gördüğü eksikliklerin giderilmesi için belediye başkan yardımcılarına talimat verdi. - ZONGULDAK