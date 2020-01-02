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Poşete 2020'de zam yok

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek" dedi.

02.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:08 Poşete 2020'de zam yok

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek" dedi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, 1 Ocak 2019'da başlayan plastik poşet uygulamasına ilişkin 'dan açıklamada bulundu. Birpınar, poşetin 30 kuruş olacağı iddiasının yanlış olduğunu belirterek, "2020'de poşete zam yok. Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek. Bakanlık kararı net. 31 Aralık 2019'da 25 kuruş olarak kalması kararı Bakanımız Sayın Murat Kurum imzasıyla karara bağlandı" ifadelerini kullandı.



Twitter, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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