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Poşette çürük sebze satışına ceza yağdı

Korona Virüs (Covid 19) salgını ile mücadelede etkin çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

09.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:37
Poşette çürük sebze satışına ceza yağdı
Korona Virüs (Covid 19) salgını ile mücadelede etkin çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde satış yaptığı tespit edilen altı işletmeye idari işlem uygulandı.

Salgın tedbirleri kapsamında, yaş meyve-sebze satışlarının paketli olarak yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından bu ürünlerin satışını gerçekleştiren market ve manavlarda denetleme yapıldı. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde taze ürünlerin arasına çürük ürünleri de karıştırarak satış yaptığı tespit edilen altı işletmeye idari işlem uygulandı.

Vatandaş şikayet etti zabıta harekete geçti

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Korona Virüs salgını tedbirlerine istinaden, yaş sebze-meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden satıcılar tarafından poşetlenerek satılması zorunluluğu getirilmişti. Süleymanpaşa Belediyesine paketlenerek satılan taze gıda ürünleri ile ilgili vatandaşlardan iletilen şikayetler üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü, paketli taze gıda satışı yapan işletmelerde gerçekleştirdiği denetlemelerde altı işletmenin çürümüş ve bozulmuş ürünler sattığını tespit ederek idari işlem gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığını tehdit edecek şekilde satış yapan işletmelere idari işlem uygulandığı, tekrarlanması halinde TCK 186'ncı madde hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Covid 19 salgınının ülkemizde en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik birtakım tedbirlerin alınması hasıl olmuştur. Bu Kapsamda; Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, Market, Manav ve Pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilere seçtirilmeden satıcılar tarafından poşetlenerek satılacaktır. Son günlerde Belediyemize gelen şikayetler ve ihbarlar neticesinde Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde bazı marketlerin poşetleyerek sattığı ürünlerin çürümüş ve bozulmuş olduğu tespit edilmiş olup cezai işlemler uygulanmıştır. Dünyanın ve Ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte halk sağlığını tehlikeye atıp, kendi menfaatlerini ön plana çıkararak hileli mal satışı yapan işletmelere TCK nın 186 Maddesi kapsamında (Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adli para cezası verilir.) haklarında suç duyurusunda bulunulacağı tebliğ olunur. İfadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Zabıta, Güncel
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