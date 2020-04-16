Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Poşette satış fırsatçılarına darbe üstüne darbe

Korona Virüs (COVID 19) salgını ile mücadelede etkin çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan işletmelerde denetimlere devam ediyor.

16.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:47
Poşette satış fırsatçılarına darbe üstüne darbe
Korona Virüs (COVID 19) salgını ile mücadelede etkin çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan işletmelerde denetimlere devam ediyor. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte, ilçe sınırları içerisinde bulunan 60 süpermarkette gerçekleştirilen denetimlerde 6 işletmeye uygunsuz ürün satışından dolayı idari işlem yapıldı.

Salgın tedbirleri kapsamında, yaş meyve-sebze satışlarının paketli olarak yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından bu ürünlerin satışını gerçekleştiren market ve manavlarda denetimlerini sıklaştıran Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, taze ürünlerin arasına çürük olanları da ekleyerek satmaya çalışan işletmelere göz açtırmıyor. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtilirken, taze gıda satışında genelgelere aykırı satış yapanların Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yaptırıma uğrayacaklarının altı çizilerek işletmeler uyarıldı.

Konuyla ilgili olarak Zabıta Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"COVID 19 salgınının ülkemizde en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik birtakım tedbirlerin alınması hasıl olmuştur. Bu Kapsamda; Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, Market, Manav ve Pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilere seçtirilmeden satıcılar tarafından poşetlenerek satılacaktır. Son günlerde Belediyemize gelen şikayetler ve ihbarlar neticesinde Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde bazı marketlerin poşetleyerek sattığı ürünlerin çürümüş ve bozulmuş olduğu tespit edilmiş olup cezai işlemler uygulanmıştır. Dünyanın ve ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte halk sağlığını tehlikeye atıp, kendi menfaatlerini ön plana çıkararak hileli mal satışı yapan işletmelere TCK'nin 186. Maddesi kapsamında (Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adli para cezası verilir.) haklarında suç duyurusunda bulunulacağı tebliğ olunur." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Zabıta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Haberler ›› Güncel ››Poşette satış fırsatçılarına darbe üstüne darbe - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:51: Mersin'de 'El bebek gül bebek' projesi - Haber 10:50: Vefa ekibi Asuman Teyzeyi sırtında taşıdı - Haber 10:50: Okulu özleyen çocuklar evi okula çevirdi - Haber 10:50: Evden çıkamayan dede, torununa süs balığı gönderdi - Haber 10:50: Araban'da maske dağıtıldı - Haber 10:40: Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber