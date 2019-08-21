Haberler» Yaşam» Haber

Posof Kaymakamına veda yemeği düzenlendi

Üç yıldır Ardahan'ın Posof ilçesinde görev yapan Kaymakamı Enver Yılmaz için veda yemeği düzenlendi.

21.08.2019 14:28 Posof Kaymakamına veda yemeği düzenlendi
Üç yıldır Ardahan'ın Posof ilçesinde görev yapan Kaymakamı Enver Yılmaz için veda yemeği düzenlendi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine tayini çıkan Kaymakam Yılmaz'ın veda yemeğine ilçe resmi kurum müdürleri, memurlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Cahit Ulgar, üç yıldır kaymakamla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Programa katılanla yaklaşık 200 kişinin de teker teker düşünceleri alındıktan sonra Kaymakam Enver Yılmaz, Posof'un güzelliği ve doğasının adeta hayal bile edilemeyecek kadar olduğunu, ancak bunu Posofluların da bilmesi gerektiğini vurgulayarak Posof u terk etmemeleri gerektiğini söyledi.

Konuşmalar sonunda Posof Belediye Başkanı tarafından Kaymakam Yılmaz'a plaket takdim edildi ve hatıra fotoğrafları çekilerek program sonlandırıldı. - ARDAHAN

Enver Yılmaz, Erzincan, Ardahan, Posof, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
14:28   Posof Kaymakamına veda yemeği düzenlendi
14:23   Çocukların 'Junior Survivor' heyecanı
12:47   Beyazgül'den ailelere çağrı
12:47   Baydilli saha gezilerini sürdürüyor
12:38   ESBALDER Başkanı Demirtaş teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor
12:23   Şeyh Edebali Üniversitesi'nden patent atağı
12:08   Dumlupınar heyetinden Müdür Başyiğit'e 'hayırlı olsun' ziyareti