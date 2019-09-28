Haberler » Güncel » Haber

Posof'ta göçü önleme çalışmaları

Ardahan'ın serhat ilçesi Posof, yaşadığı göçün Tekstil atölyesi ile önüne geçmeyi hedefliyor.

28.09.2019 12:50Posof'ta göçü önleme çalışmaları
Ardahan'ın serhat ilçesi Posof, yaşadığı göçün Tekstil atölyesi ile önüne geçmeyi hedefliyor.

Doğal güzelliği ve organik bitki örtüsüne rağmen" fabrika yok" diye bahane edilerek büyük şehirlere göç dolayısıyla resmi kayıtlarda 235 bin nüfusa sahip olan Posof ta kalan nüfus ise 6 bin 930'a kadar düştü.

Yaşanan göçün önüne geçilmesi için Posof belediyesi tarafından yapımına başlanan 2 bin metre kare alana sahip Tekstil Atölyesi ile göçü engellemesi tasarlanıyor.

200 kişinin çalışacağı tekstil atölyesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağı müjdesini veren Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, inşaat alanında incelemelerde bulundu. - ARDAHAN

Ardahan, Posof, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:49 Spor dünya atletizm şampiyonası'nda tarih yazan necati er: finali kazanmayı çok istiyorum
19:48 Bursa valisi canbolat: çocuklar güvende
19:46 Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamyor (2)
19:45 Lider Alanyapor puan kaybetti
19:42 "Birliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece karşımızda kimse duramaz"
19:40 Spor sea to sky'ın galibi mario roman oldu
19:39 Bitlisli aşiret reisleri ve kanaat önderlerinden Diyarbakır annelerine ziyaret