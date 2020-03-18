Posof'ta kar yağışı altında şehitleri andı
Ardahan'ın Serhat ilçesi Posof'ta Çanakkale zaferinin 105. Yıldönümü ve Şehitleri düzenlene törenle anıldı.
18.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:25
Ardahan 'ın Serhat ilçesi Posof 'ta Çanakkale zaferinin 105. Yıldönümü ve Şehitleri düzenlene törenle anıldı.
Hükümet konağı önünde yapılan törende Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldıkta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Mülki idari askeri ve sivil görevlilerinin katılımıyla yapılan törenden sonra Kaymakam Murat Mete makamında törene katılanlarla bir süre sohbet etti. - ARDAHAN
Hükümet konağı önünde yapılan törende Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldıkta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Mülki idari askeri ve sivil görevlilerinin katılımıyla yapılan törenden sonra Kaymakam Murat Mete makamında törene katılanlarla bir süre sohbet etti. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
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