Haberler » Güncel » Posof'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri - Haber

Posof'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Peygamber Efendimizin doğumu Mevlid-i Nebi Haftası olarak düzenlenen etkinliklerle idrak ediliyor.

13.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:15Posof'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
Diyanet işleri Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Peygamber Efendimizin doğumu Mevlid-i Nebi Haftası olarak düzenlenen etkinliklerle idrak ediliyor.

Hafta nedeniyle Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Düzenlenen konferans da Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) aile hayatına verdiği önem anlatıldı.

Posof Belediyesi düğün salonunda düzenlenen program gelenler güller ve şekerlerle karşılandılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kuran tilavetiyle program başladı. Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu Lisesi öğrencileri söylediği ilahilerle programa katılanları duygulandı.

Posof Müftülüğüne vekalet olarak bakan Damal İlçe Müftüsü Mamut Mahmudoğlu ilk konuşmayı yaparak Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) aile hayatına verdiği önemi belirterek programa katılanlara teşekkürlerini iletti. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar'ın da selamlama konuşmasının ardından 2002-2005 yılları arasında Posof müftülüğü yapan ve şimdi Fatih Müftüsü olan Vahap Kapıcıoğlu mikrofona davet edildi.

Kapıcıoğlu konuşmasına salat ve selam ile başladı, aile sevgisi ve aile hayatının önemini anlatarak tarihten örnekler verdi. de ki ailelerin yetiştirdikleri evlatlardan dolayı birliğimizin devam ettiğini, bu nedenle peygamberimizin hayatını örnek almamız gerektiğini belirten Kapıcıoğlu, "Yapılan araştırmalar sonunda yabancıların ulaştıkları bilgiler, Türkiye de ailelerin çocuklarını yetiştirmede dikkatli olduklarını ve sevgi dolu yaklaşımlarla eğitildiğini tespit ettiklerini, bunun içinde Türkiye'nin dağılmadığının sonucuna vardıklarını açıklamışlar. Bu nedenle eğitimin ve ailedeki sevginin önemi büyük önem taşıyor." dedi.

Çocukları okula verildiğinde "eti senin kemiği benim" ifadesinin anlamının yanlış değerlendirildiğini söyleyen Kapıcıoğlu, "Bu şöyledir: ben çocuklarımın kemiklerini sağlam şekilde yetiştirdim. Etlerinin yetiştirilmesi ve eğitilmesinin de öğretmenlere düştüğünün ifadesidir" diye konuştu. - ARDAHAN

Türkiye, Posof, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:48 Barış Pınarı Harekatı'nın Batı basınına yansımaları konuşuldu
18:47 Oturma eyleminde yakınının ölüm haberini alan anne sinir krizi geçirdi
18:46 Spor kaan kançal 9 yıl sonra ilk kez kar ettik
18:46 Meclis başkanı şentop chp lideri kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti -3
18:46 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 72'nci gün
18:36 ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu
17:48 "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:48:19